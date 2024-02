«Regnskapstriks» økte overskuddene med over 100 milliarder

I løpet av de siste årene har de store teknologiselskapene gått gjennom praksisen for regnskapsføringen av levetiden til sitt teknologiske utsyr. Det har gitt gode resultater for selskapene.

Ved å oppjustere levetiden og nedjustere depresieringskostnadene har det samlede overskuddet til Google, Microsoft, Amazon og Alphabet økt med nesten 10 milliarder dollar (cirka 106 milliarder norske), skriver Financial Times.

I regnskapsføringen estimerer selskapene levetiden til eiendelene sine for å finne ut hvor fort verdiene depresieres. Ved å forlenge levetiden reduserer selskapene depresieringskostnadene og fjerner en faktor som trekker ned profitten.

Dersom levetidsestimatene viser seg å stemme, og selskapene kan få mer ut av serverne enn først antatt, vil det redusere størrelsen på de fremtidige utgiftene. Det vil blant annet kunne gi bedre kapasitet til å øke AI-investeringene i fremtiden, skriver FT.

Fortsetter å øke levetiden

I fjor økte Google og Microsoft samlet inntektene med 6 milliarder dollar som følge av endringen. Takket være en reduksjon i depresieringskostnadene på 3,6 milliarder dollar, økte Amazon i 2022 inntektene med 2,8 milliarder dollar. Da forlenget de levetiden til serverne sine fra fire til fem år.

Nylig oppjusterte Amazon på nytt estimatene på servernes levetid, som selskapet spår vil øke driftsinntektene med 3,1 milliarder dollar i 2024. I første kvartal alene vil øke profitten med 900 millioner dollar, skriver FT.

Alphabet reduserte depresieringskostnadene ved å forlenge levetiden til serverne og nettverksutstyret sitt fra henholdsvis fire og fem år til seks år. Det sparte selskapet for 3,9 milliarder i utgifter, og økte nettoinntektene med 3 milliarder i løpet av 2023.

Microsoft hevet også nettoinntektene for 2023 med 3 milliarder da de hevet servernes levetid fra fire til seks år. Da selskapet la frem tallene beskrev de den økte levetiden med «teknologiske fremskritt» og «økt effektivitet».

PROFITABEL: Andy Jassy tok over som adm. direktør i Amazon etter Jeff Bezos i 2021. I løpet av 2024s første kvartal forventer selskapet å øke profitten med 900 millioner dollar, som følge av nedjusterte depresieringskostnader. Foto: Bloomberg

Spises opp av økte utgifter

I 2023 reduserte Meta depresieringsutgiftene med 860 millioner dollar. Det økte nettoinntektene i 2023 med 693 millioner. Selskapets depresieringsutgifter økte imidlertid i løpet av året, og Meta advarte om en videre økning i løpet av 2024.

Den trenden er det en utbredt forventning om at vil fortsette. De regnskapsmessige innsparingene selskapene gjør er forventet å bli spist opp av selskapenes økte kapitalutgifter i løpet av året. De er ventet å investere store summer i å bygge nye datasentre, og bedre sin tekniske infrastruktur for å tilrettelegge for AI.

Flere av de store tech-selskapene i USA la frem gode kvartalstall forrige uke. Meta ble ukens store vinner da aksjekursen steg over 20 prosent fredag, etter å ha lagt frem kvartalstall etter stengetid på torsdag. Der annonserte selskapet blant annet at de for første gang skal gi utbytte.

Samtidig justerte Meta opp de forventede kapitalutgiftene i 2+24 fra 30 til 37 milliarder dollar – 2 milliarder høyere enn forventet. Microsoft og Alphabet har også meldt om økte teknologikostnader for å utvikle AI.