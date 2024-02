Bommet på boom

Tidligere i januar bekreftet USAs finanstilsyn at de godkjenner børsnoterte fonds direkteinvesteringer i Bitcoin.

– Håpet for Bitcoin-entusiaster er at denne utviklingen endelig vil bringe kryptovalutaen inn i hovedstrømmen, slik at fondsforvaltere og mer tradisjonelle markedsdeltakere får muligheten til å tildele en prosentandel av porteføljen sin til dette raskt bevegelige aktivumet, sa Analytiker Joshua Mahony fra Scope Markets til MarketWatch.

Bitcoin-børshandlede fond (ETF-er) har ikke levert den forventede økningen i handelsvolum og priser. Mizuho-analytiker Dan Dolev rapporterer at gjennomsnittlig daglig handelsvolum på Coinbase har sunket fra 2,5 milliarder dollar til 1,9 milliarder dollar siden ETF-ene ble lansert i januar.

Bitcoin handles rundt 42.650 dollar, som tilsvarer en nedgang på 3,4 prosent hittil i år, er det fortsatt en økning på 86 prosent det siste året. Coinbase vil rapportere inntekter den 15. februar, og det gjenstår å se hvordan ETF-ene påvirker selskapets virksomhet.