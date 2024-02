GPU-er (Graphics Processing Unit) er en grafikkprosessor som blant annet også brukes i maskinlæring og AI.

YouTube-kanalen Nobody Special Finance har ved flere anledninger tidligere omtalt koblingen mellom Nvidia og CoreWeave.



PÅ FORHÅND: Nobody Special Finance har satt søkelys på koblingene mellom Nvidia og CoreWeave. Skjermbilde: YouTube

Sandeep Gupta fortsetter:

«Det er estimert at CoreWeave var Nvidias syvende største kunde av H100 GPU-er i 2023, etter å ha kjøpt 40.000 av prosessorene. Det utgjorde 4,5 prosent av Nvidias totale inntekter. Meta og Microsoft var på delt førsteplass, etter å ha kjøpt 150.000 prosessorer hver».

«Det viktige å ta med seg er at en økende andel av Nvidias inntekter i løpet av de to siste kvartalene kommer fra selskaper som Nvidia selv har finansiert. Selskaper hvor alle opererer i sektorer som er avhengige av AI-chipper».

«Denne selvfinansierte etterspørselen utgjør en risiko fordi den avhenger av Nvidias egne investeringer. Potensielt gir det et uriktig bilde av den uavhengige etterspørselen etter Nvidias chipper, fordi Nvidia i bunn og grunn finansierer sine egne kunder».

Store inntekter fra få kunder

I tillegg til finansieringen av egen etterspørsel ser Barclays-analytikeren at store deler av den totale etterspørselen rettet mot Nvidia er konsentrert på relativt få kunder. Det ser han på som potensielt problematisk.

Hos Nvidia står de fem største kundene for 46 prosent av inntektene, hvorav to av de største – Meta og Amazon – står for 19 prosent. Nå har begge startet utviklingen av egne chipper. Microsoft står for størsteparten av Nvidias inntekter, med 15 prosent.



Gupta sier at Nvidia blir veldig følsom overfor svingninger i inntektsveksten og endringer i kjøpsbeslutningene til de største kundene, gitt Nvidias konsentrasjon av inntekter på få kunder.

Til slutt trekker Gupta frem at politisk risiko også er et aspekt som kan by på problemer for Nvidia, dersom myndighetene slår ned på det som ser ut som en økt omsetning av Nvidias chipper i gråmarkedet. Barclays anslår at andelen av Nvidias inntekter som kommer fra Singapore har økt fra 9 til 14,9 prosent.

Nvidia skal legge frem tallene fra fjerde kvartal den 21. februar.