Nordic Semiconductor krakker på Oslo Børs etter kvartalsrapporten der særlig den dystre guidingen skuffer markedet. Overfor Finansavisen karakteriserer SpareBank1 Markets-analytiker Petter Kongslie 2024 som en «stor svart boks.»

På Børsmorgen tirsdag minner aksjekommentator Karl Johan Molnes om syklikaliteten i aksjen.

– Dette selskapet kommer tilbake, og signalet man kan vente på er at Svenn-Tore Larsen kommer tilbake til styret. Han har en pause som rådgiver nå, men jeg tipper at han vil returnere til styret om ikke altfor lenge. Og det vil være et kjøpssignal, sa han.

Selskapet er nå inne i en restruktureringsrunde der rundt 100 ansatte må gå, men Molnes understreker de store verdiene som tross alt er skapt.

– De gikk fra null til 40 milliarder, og selv om de er under 20 milliarder kroner nå er det enorme verdier som er skapt. Selskapet er fantastisk, men syklisk og du skal ikke kjøpe aksjen de neste tre månedene, la han til.