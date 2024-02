Kursras på Wall Street etter tallslipp

Snap rapporterte tirsdag inntekter som var lavere enn analytikernes estimater, og leverte en prognose som var noe under Wall Streets forventninger.

Markedet reagerte svært negativt til tallene og sendte aksjen ned hele 30 prosent i etterhandelen.



Her er hvordan selskapet presterte:

Inntjening per aksje endte på 8 cent, justert, mot 6 cent forventet av analytikere, ifølge LSEG, tidligere kjent som Refinitiv. Inntekter totalt for kvartalet kom på 1,36 milliarder dollar mot 1,38 milliarder dollar forventet.

Globale daglige aktive brukere endte på 414 millioner mot 412 millioner forventet, ifølge StreetAccount. Gjennomsnittlig inntekt per bruker endte på sin side på 3,29 dollar mot forventede 3,33 dollar.

Snap har slitt med å komme seg etter nedgangen i det digitale annonsemarkedet og har nå rapportert seks påfølgende kvartaler med ensifret vekst eller nedgang i salget.

For fjerde kvartal økte inntektene med omtrent 5 prosent årlig til 1,36 milliarder dollar fra 1,3 milliarder dollar året før.

Legger skylden på internasjonale uroligheter

Selskapet tilskrev noe av svakheten til krigen i Midtøsten, som brøt ut i oktober, med Hamas sitt angrep på Israel.

«Selv om vi er oppmuntret av fremgangen vi gjør med vår annonseplattform og de forbedrede resultatene vi leverer til mange av våre annonsepartnere, anslår vi at konfliktens utbrudd i Midtøsten var en motvind for årlig vekst på omtrent 2 prosentpoeng i fjerde kvartal», uttalte Snap til investorene.

Snap sa videre at de forventer at veksten skal akselerere i første kvartal, men ikke helt så raskt som analytikerne forventet. Snap forutså salg for kvartalet på 1,095 milliarder til 1,135 milliarder dollar, noe som representerer rundt 11 prosent. Analytikerne forventet inntekter på 1,117 milliarder dollar.

Kutt i ansatte

Tidligere denne uken sa Snap at de ville kutte 10 prosent av sin globale arbeidsstyrke, som tilsvarer rundt 500 ansatte. En talsperson for selskapet fortalte CNBC i en uttalelse at kuttene var ment for å omorganisere personalet, redusere hierarki og fremme samarbeid ansikt til ansikt. I midten av 2022 kuttet Snap omtrent 1 000 ansatte.