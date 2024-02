– Vår avgjørelse om å delta i transaksjonen ble grundig overveid, med formålet å finne den tryggeste og mest verdiøkende løsningen for både Schibsted og våre aksjeeiere. Dette grepet sikrer ikke bare et betydelig kontantproveny ved en tiltalende verdivurdering, men gjør det også mulig for oss å beholde en eierandel i et vekstselskap gjennom en minoritetsreinvestering, sier Skogen Lund.

– I påvente av en endelig avtale med Tinius-stiftelsen og godkjenning av generalforsamlingen, er vi overbevist om at dette trekket vil styrke vekstutsiktene og potensialet til disse virksomhetene, sier hun om salget av nyhetsmediene.

Onsdag morgen var Schibsteds A-aksje opp snaut én prosent til 311 kroner.

Schibsted (Mill. kr) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 4.082 3.988 EBITDA 684 651 Resultat før skatt 2.299 559 Resultat etter skatt 2.198 464

Tungt i jobb

I fjerde kvartal omsatte nordiske markedsplasser for 1.327 millioner kroner, mens EBITDA endte på 418 millioner kroner. Det var på linje med analytikernes forventninger.

– Forretningsområdet hadde en underliggende omsetningsvekst på 6 prosent i fjerde kvartal til tross for motvind i jobbvertikalen. Økningen kan tilskrives bedre resultater i motor, eiendom og gjenbruk, noe som illustrerer relevansen av våre markedsplasser og verdien vi skaper for våre kunder og brukere, sier Skogen Lund.

Medievirksomheten hadde en omsetning på 1.327 millioner kroner, mens EBITDA utgjorde 266 millioner kroner, mot 180 millioner kroner i samme periode i fjor.

I forretningsområdet vekst og investeringer var den underliggende inntektsutviklingen på minus 7 prosent, drevet av Lendo som blir påvirket av tøffe makroforhold.

Styret foreslår et utbytte på 2 kroner pr. aksje for 2023, mens analytikerne lå inne med et utbytte på 2,08 kroner for fjoråret, ifølge Infront.