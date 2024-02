Kristin Skogen Lund går av som Schibsted-sjef

Kristin Skogen Lund har bestemt seg for å tre av fra sin stilling som konsernsjef i Schibsted så fort en etterfølger er funnet. Jakten på en ny adm. direktør har allerede startet.

Skogen Lund har ført selskapet gjennom en nylig overtakelse av Adevinta og salg av nyhetsmediavirksomheten til Tinius Trust. Disse avgjørelsene skal optimalisere verdiene i Schibsted og salget av nyhetsmediavirksomheten innebærer også en betydelig omstrukturering av Schibsted til to distinkte selskaper.

– Nå som Schibsted står ved et veiskille, mener jeg det er riktig tidspunkt for meg å trekke meg tilbake. Jeg ønsker å gi styret tid og mulighet til å finne en ny ledelse, og sørge for at den kan være operativ så snart som mulig. Jeg vil sikre en smidig overgang og fortsette å støtte selskapet på alle måter jeg kan, sier Skogen Lund i børsmeldingen.

Skogen Lund vil altså fortsette i sin rolle til en ny toppsjef er utnevnt, for å sikre en sømløs overgang og kontinuitet i ledelsen.

Prosessen er i gang

Styret uttrykker dyp takknemlighet til Skogen Lund for hennes engasjement, visjon og transformerende ledelse.

– Kristins ledelse har vært avgjørende for å forme dagens Schibsted. Verdien som er levert gjennom eBay-oppkjøpet og Adevinta-tilbudet skiller seg ut, sier styreleder Karl-Christian Agerup.

Styret vil umiddelbart starte en prosess for å finne Skogen Lunds etterfølger. Denne prosessen vil bli gjennomført med mål om å identifisere en leder som kan bygge videre på Schibsteds grunnlag og veilede selskapet i en ny fase.

Skilles ut

Schibsteds nåværende nyhetsmediavirksomheter og tilknyttede tjenester vil bli skilt ut til et eget selskap eid av Tinius Trust og ledet av Siv Juvik Tveitnes.

Etter at transaksjonen er fullført, vil Schibsteds gjenværende virksomheter fortsette som et offentlig notert selskap på Oslo Børs. Det vil bestå av nåværende forretningsområder Nordic Marketplaces, som inkluderer Delivery, og Growth & Investments.