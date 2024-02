VinFast er en del av det vietnamesiske konglomeratet Vingroup.

Hvisking blir til tale

Messen viste også hvordan helseforetak i økende grad har tatt i bruk kunstig intelligens og maskinlæring, og Whispp er et av mange eksempler på dette. Det nederlandske selskapet vil få mennesker som i beste fall bare er i stand til å viske, til å kunne kommunisere med omverdenen ved hjelp av avansert stemmeteknologi.

Selskapet har hentet inn 750.000 euro i en finansieringsrunde for å utvikle en samtaleapp som i sanntid skal kunne hjelpe mennesker med redusert taleevne på grunn av for eksempel, stamming, strupekreft eller lammelse av stemmebåndet.

Teknologien konverterer den stemmeløse talen til naturlig tale, og AI-løsningen skal også kunne gjenskape brukerens opprinnelige stemme ved å bruke tidligere opptak.

Gründerne ble inspirert til å skape teknologien basert på egne personlige erfaringer. De vil bruke de ferske pengene til å lansere den første abonnementsbaserte appen, og de ønsker i tillegg å skaffe seg partnere for å lansere løsningen i europeiske og amerikanske markeder.

Men helse og teknologi kan kombineres på mange måter, og OneCourt er et amerikansk selskap som jobber med å gjøre sportsmedier mer tilgjengelige for personer med synshemning. Selskapet vil gjøre levende idrett tilgjengelig også for blinde eller personer med redusert syn. Disse er i dag avhengig av radio eller apper for å følge hendelsene, men har ikke mulighet til å følge bevegelsene til spillere eller baller i realtid.

For å løse dette har OneCourt utviklet det som beskrives som et haptisk nettbrett, det vil si at det kan strømme bevegelsene til ballen og andre aktiviteter ved berøring – gjennom huden.

Selskapet har mottatt støtte og finansiering fra flere organisasjoner, blant annet Microsofts AI for Accessibility Program, University of Washington og National Science Foundation.

Belte for synshemmede

Synshemmede ble presentert for flere produkter på messen. AI Guided er et selskap fra Hong Kong som mener at stokker og trenede hunder ikke duger godt nok for å hjelpe denne gruppen. De har i stedet laget et smart belte, GUIDi, som ved hjelp av kunstig intelligens skal kunne assistere blinde og synshemmede.

Belte for synshemmede: GUIDi er et smart belte som sjekker omgivelser og hindringer og gir signaler til brukerne hvordan de skal bevege seg. Skjermdump

Beltet festes som et helt vanlig belte og inneholder blant annet kamera og bevegelige enheter som hjelper til i navigasjonen. Brukerne blir via bevegelser i beltet fortalt hvordan de selv skal bevege seg. Kameraene skanner kontinuerlig omgivelsene, og den AI-baserte programvaren analyserer innholdet for å oppdage og identifisere hindringer.

Enheten har en maksimal rekkevidde på fem meter, og den skal også kunne lede brukerne til bestemte steder og mål ved hjelp av en app. Denne finner den beste veien til målet for brukeren.

Batterilevetiden er anslått til mellom åtte og ti timer.

Eller hva med en smart pute som ved hjelp av kunstig intelligens skal hjelpe personer til å bli kvitt snorkingen? Motion Pillow lytter kontinuerlig til brukerens snorkelyder og kan justere personens sovestilling automatisk.

Pute for snorkerne: Motion Pillow er en AI-styrt pute som sjekker snorkingen - og skal sørge for at den blir borte. Foto: Motion Pillow

Justeringen skjer ved hjelp av trykksensorer inne i puten som identifiserer brukerens hodestilling. Deretter vil luftputer blåses opp i nøkkelområder for å forsiktig rotere brukerens hode til siden, noe som åpner luftveiene og i sin tur reduserer snorking.

I tillegg til snorkingshåndteringsfunksjonene har Motion Pillow et søvnsporingssystem som overvåker søvnmønstrene. Den har også muligheten til å ta opp og spille av snorkelydene. Disse kan eventuelt en lege bruke for å komme med medisinske diagnoser.

Oversetter fem språk samtidig

Det kinesiske selskapet Timekettle stakk av gårde med en av de mange innovasjonsprisene på CES 2024. Selskapet er langt fra noen nykommer i markedet og har produsert løsninger for kommunikasjon på tvers av språk siden 2016. XI A1 Interpreter Hub er en videreutvikling av dette arbeidet og fungerer rett og slett som en håndholdt oversetter.

Oversettelse på øret: Kinesiske Timekettle tilbyr oversettelse for 20 personer med øreproppene i XI A1 Interpreter Hub. Skjermdump

Produktet består av to enheter. Selve hub’en er en håndholdt enhet som kan håndtere møter med inntil 20 personer og som kan oversette inntil fem språk samtidig. Det er ikke behov for noen ekstra apper.

Den viktigste enheten er et sett med ørepropper – A1 Translater Airbuds – der brukerne umiddelbart kan gå i gang med samtalen – og få den oversatt på øret. Brukerne kan ifølge selskapet kunne snakke i munnen på hverandre, og løsningen oppdager når samtalen begynner og slutter.

Det handler mye om kommunikasjon i AI-verdenen. ElliQ er en enhet som er utviklet av det israelske selskapet Intuition Robotics for å redusere ensomhet blant eldre. Enheten det er snakk om er imidlertid ikke en robot, den ser mer ut som en lampe med lys som blinker og noe som kan se ut som et hode som beveger seg for å etterligne menneskelige bevegelser.

ElliQ tilbyr funksjoner som å småprate, minne brukerne på å ta sine medisiner og hjelpe til med daglige aktiviteter.

Den er også i stand til å huske interaksjoner, den vet hva den har snakket med brukeren om tidligere.

ElliQ kommer også med et nettbrett der brukerne kan se og høre innhold og se på apper som de to partene snakker om. Enheten har en kvinnelig stemme, og den hjelper også til med å starte samtaler med familie og venner.

En stille maske

Men kommunikasjon skal av og til ikke være helt åpen. Alle som må legge hånden foran munnen og begynne å hviske når de skal foreta hemmelige telefonsamtaler, kjenner behovet som det franske oppstartsselskapet Skyted forsøker å løse med sin Silent Mask.

Masken er designet for å tilrettelegge for konfidensielle tale- og videosamtaler i mange situasjoner – uavhengig av støyen fra omgivelsene. Den støyabsorberende teknologien sikrer at samtaler forblir private, selv i offentlige rom. Gamere kan også utnytte masken til å redusere aggressiv tale under spillet.

Prater i fred: Silent Mask er en maske for brukere som ikke lenger vil holde hånden for munnen når de vil kommunisere i hemmelighet. Skjermdump

Skyted er slett ikke først ute med en slik maske, men selskapet har sikret seg støtte fra sentrale aktører som Airbus og ESA. Finansieringen derimot har skjedd via Kickstarter. Selskapet hentet inn 130.000 dollar den første uken, og tallet er nå økt til 170.000 dollar.

For den som vil være med er det også fortsatt muligheter på folkefinansieringsplattformen. Der selges en maske nå for 249 dollar – utsalgsprisen vil bli det dobbelte. Planen er å starte full produksjon til høsten.

App tolker babygråt

Curlingforeldre fikk også et nytt verktøy på messen. Cappella er rett og slett en app på smarttelefonen som bruker AI til å tolke babygråt. Og den skal være mye bedre enn mennesker til å tolke babyens behov – til å finne ut hva den lille egentlig trenger.

Når babyen lager lyder, skal løsningen kunne gjenkjenne disse og via smarttelefonen fortelle foreldrene om den lille er sulten, søvnig, ukomfortabel eller om han eller hun faktisk har det vondt.

Varselet til foreldrene inneholder både informasjon om situasjonen og råd for å løse eventuelle problemer.

Cappella er utviklet av en gruppe ingeniører fra MIT, Berkeley og Stanford, og løsningen inneholder også muligheter for videostreaming og et sporingssystem for å holde oversikt over babyens mating, søvn og bleieskift.

Speilet sjekker humøret

En annen av prisene på CES gikk til verdens første AI-drevne smarte speil, BMind. Speilet er laget av selskapet Baracoda – og kan ved hjelp av kunstig intelligens endelig gi et digitalt svar på “speil, speil, på veggen der …?”.

"Speil, speil...": BMind er det smarte speilet som produsenten Baracoda vil henge opp på badet til brukerne for å bedre sinnstilstanden. Skjermdump

Produsenten vil ha brukerne til å henge opp BMind på badet, der det i første rekke skal bli en følgesvenn som identifiserer humør og sinnstilstand. Ved hjelp av smart programvare skal speilet da kunne evaluere den mentale tilstanden til brukeren – og komme med forslag til øvelser og aktiviteter som eventuelt kan forbedre humøret, håndtere stress – til og med redusere søvnløshet.

Teknologien bak BMind lar brukeren kommunisere med speilet ved hjelp av generativ AI, og det bruker blant annet språkmodeller for å tolke uttrykk, bevegelser og språk. Speilet skal i retur også kunne forbedre brukerens tilstand ved hjelp av elementer som lys, lyd og visuelle effekter. Det er i tillegg rom for å koble til tredjeparts applikasjoner.

I tillegg til det mentale skal speilet også kunne gi råd til tannpussen, analysere huden og sjekke temperaturen på badet.

Swarovski Optik er ytterligere et eksempel på praktisk bruk av kunstig intelligens. Selskapet har lansert AX Visio som verdens første smarte kikkert, og den bruker kunstig intelligens til å identifisere over 9.000 fugle- og pattedyrarter. Brukerne kan få kikkerten til å identifisere og vise navnet på de dyrene de ser på direkte gjennom linsen.

AX Visio kan også tilpasses bruk sammen med apper fra andre produsenter, og kikkerten har dessuten et kamera som kan ta opp og lagre videoer i 4K-format. To brukere kan dessuten dele oppdagelsene de har gjort ved å merke av punkter på displayet og sende disse til kollegaen.