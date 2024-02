Volue fortsetter veksten: – I praksis møter vi ingen konkurrenter

09.02.2024 Kraftteknologiselskapet Volue har vokst frem under paraplyen til Arendals Fossekompani og holder på målene sine om 15 prosent årlig vekst. Adm.dir. Trond Straumer kommer til studio og forteller at selv om de kan møte enkeltkonkurrenter i enten kraftproduksjon eller -trading, så opplever de ikke at noen konkurrerer om å levere løsninger som dekker hele verdikjeden slik de gjør. Vi spør om selskapet trenger påfyll av kapital etter at kassen krympet mye i fjor, hvordan ekspansjonen til Japan og andre markeder går og hvordan utsiktene er for selskapet.