Vil stoppe kinesiske «smartbiler»

Myndighetene i USA vurderer å øke tollen på kinesiske elbiler og andre rene energivarer, varsler Bloomberg.

Biden-administrasjonen vurderer restriksjonene som et grep for å begrense importen av kinesiske «smartbiler» og relaterte komponenter på grunn av voksende bekymringer i USA om datasikkerhet.

Har toll på 27,5 prosent

Tiltakene vil gjelde for elektriske kjøretøyer og deler som stammer fra Kina, uavhengig av hvor de til slutt monteres, for å forhindre at kinesiske produsenter flytter biler og komponenter til amerikanske markeder gjennom tredjeland som Mexico, sier personer kjent med saken til nyhetsbyrået.

Tiltakene kan også gjelde for andre land som USA er bekymret for når det kommer til datasikkerhet.

Amerikanske myndigheter skal være spesielt bekymret for de store mengdene data som samles inn av såkalte smartbiler, inkludert elektriske kjøretøyer og andre typer tilkoblede og autonome kjøretøyer.

Det er ventet at Biden vil komme med en presidentordre neste uke hvor kan komme endringer på tollen på kinesiske elbiler, som for tiden ligger på 27,5 prosent og ble innført av Trump.

Trump ønsker 60 prosent

Elektriske kjøretøyer samler inn enorme mengder informasjon om sjåførene og omgivelsene deres, og intens konkurranse i bransjen presser bilprodusentene til å utstyre bilene sine med flere og bedre sensorer og støttesystemer som både hjelper og overvåker sjåførene. Kinesiske forskrifter krever at bilfirmaer lagrer og behandler mye av den dataen innenfor landet – en regel som kan dekke sensitiv personlig informasjon samlet inn av elektriske kjøretøyer, fra registreringsskilt til ansiktstrekk, skriver Bloomberg.

Det som trolig blir den republikanske presidentkandidaten, Donald Trump, har i flere år vært en høylytt motstander av import av kinesiske elbiler, og har sagt at han vil heve tollen til 60 prosent dersom han vinner presidentvalget i november.