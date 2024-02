Da Amazon la frem årsrapporten 2. februar fremgikk det at grunnleggeren og mangemilliardæren Jeff Bezos, har store planer om å selge seg kraftig ned i selskapet.

Totalt planlegger Bezos et nedsalg på 50 millioner Amazon-aksjer innen 31. januar neste år.

Ifølge Bloomberg har Bezos allerede startet å lempe ut aksjer. Onsdag og torsdag denne uken solgte han 12 millioner aksjer til litt over 2 milliarder dollar – tilsvarende i overkant av 21 milliarder kroner. Det er første gang Bezos selger aksjer siden 2021.

Amazon-aksjen har gjort det sterkt det siste året med en oppgang fra inngangen til 2023 og frem til nå på 108 prosent. Ifølge Bloomberg Billionaires Index hadde Bezos pr. fredag en formue på 199,5 milliarder dollar.

Det er ikke første gang Bezos selger aksjer. Ser man tilbake fra 2002 og frem til nå, så har Amazon-grunnleggeren solgt aksjer for over 30 milliarder dollar. Han har i hovedsak gitt bort aksjer som gave, sist i november hvor han ga aksjer for 230 millioner dollar til diverse ideelle organisasjoner.