Viste frem ny maskin «essensiell for AI-teknologien»

ASML, en av verdens ledende chip-produsenter, viste fredag frem sin nyeste maskin for et stort pressekorps – et beist på 150 tonn og en prislapp på 380 millioner dollar. Maskinen har fått navnet High-NA Extreme Ultraviolet (EUV) og ble levert i sin første utgave til Intel i slutten av desember, som planlegger å starte produksjon i 2025.

Tynnere halvledere

Nytt er at maskinen kan trykke linjer på halvledere ned mot 8 nanometer, betydelig mindre enn forrige generasjon.



Tynnere linjer gir flere transistorer og flere transistorer gir høyere prosessorhastighet. Ifølge ASML vil systemet spille en «essensiell rolle» i videreutviklingen av AI, som følge av teknologiens enorme behov for prosesseringskraft.

ASML har en dominerende posisjon innen produksjon av de mest sofistikerte halvlederne, og slo forventningene med 30 prosents topplinjevekst til 27,6 milliarder euro i fjor.

Selskapet skriver at det «jobber seg gjennom bunnen av syklusen og forventer et flatt 2024 på linje med 2023».

EUV viste tilsvarende vekst på 30 prosent og selskapet melder om stor interesse for den seneste toppmodellen fra kunder som Intel, Samsung og Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, skriver Bloomberg.

Installasjonen av den første maskinen krevde 250 ingeniører og tok seks måneder å fullføre.

Rimeligere konkurrent

Canon meldte nylig at det vil finne tilbake til tidligere glansdager, og planlegger å gjøre det ved å gå etter ASMLs dominans.

Gjennom flere tiår har selskapet utviklet og testet måter å lage rimeligere brikker på, og mener det kan ha funnet svaret i selskapets nanoimprint litografi-teknologi.

Hiroaki Takeishi, leder av Canons industridivisjon, sa nylig til Financial Times at selskapet ønsker å starte forsendelser i 2024 eller 2025 mens markedet er «hot».

Flere utfordringer

Canon har tidligere hevdet at deres teknologi allerede kan produsere en 5 nanometer brikke, og selskapet sikter mot 2 nanometer, som selskaper som TSMC og Samsung håper å masseprodusere.

Selskapet står imidlertid overfor flere utfordringer. Blant annet sa selskapets ledelse til FT at det må overbevise kunder som allerede er vant til EUV, om å tilpasse produksjonslinjene til den nye teknologien. Det største spørsmålet handler imidlertid om Kina.

ASML får ikke lenger eksportere maskiner til Kina, som følge av amerikanske myndigheters eksportkontroll på avansert teknologi. Japan har tilsvarende lovgivning utformet for å harmonisere med Washington, som gjør eksport vanskelig også for Canon.