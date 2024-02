49 år gamle John A. Breivik er en av gründerne bak teknologiselskapet Stingray Marine Solutions.

De har utviklet en laser som tar knekken på lakselus, og sikter seg inn mot oppdrettsselskapene. I fjor omsatte selskapet for over 360 millioner kroner. I år skal de passere 800 millioner. Neste år er målet å nå over 1,2 milliarder kroner.

