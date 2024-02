Inntektene til OpenAI har passert 2 milliarder dollar i årlig omsetning, på grunn av suksessen med deres flaggskip AI-modell ChatGPT, noe som gjør selskapet til et av de raskest voksende teknologiselskapene i historien, skriver Financial Times.

Den San Francisco-baserte selskapet oppnådde i desember en årlig løpende rate – som er basert på forrige måneds inntekt multiplisert med 12 — på over 2 milliarder dollar, og det er ventet at dette tallet bare vil stige i tiden som kommer på grunn av stor interesse fra bedriftskunder.



Har 92 prosent av Fortune 500

Den ekstraordinære veksten er ventet å plassere OpenAI, som ble etablert som et non-profit i 2015, blant en håndfull Silicon Valley-selskaper — inkludert Google og Meta — som har registrert inntekter på over 1 milliard dollar innen ti år etter at selskapet ble grunnlagt.

Selv om OpenAI har fått en god start, er det ikke gitt at selskapet alltids vil holde seg på topp. For både Google og Meta blir knust av Groupon.com når det kommer i rakettvekst. Selskapet brukte bare to år på å få over 1 milliard dollar i omsetning, men etter at selskapet gikk på børs i november 2011, har falt det med nesten 97 prosent på Nasdaq.

Tid til 1 milliard dollar i omsetning Selskap Hvor mange år GroupOn 2 Google 5 Amazon 5 Facebook 6 Spotify 8 Apple 8 Netflix 10 Microsoft 15 Intel 16 Walt Disney Co. 69 IBM 79 Kilde: Fast Company/Forbes

Ifølge bransjebladet The Information var de løpende årlige inntektene til OpenAI 1,3 milliarder dollar i oktober, men salgsveksten har bare fortsatt å akselerere til tross for uroen som kom da adm. direktør Sam Altman ble sparket i høst, før han ble gjeninnsatt bare noen dager senere etter store protester.

Ifølge Altman brukte 92 prosent av Fortune 500-selskapene OpenAI-produkter, inkludert ChatGPT og deres AI-modell GPT-4, pr. november i fjor, mens chatboten har 100 millioner ukentlige brukere.

Store utgifter

Ifølge AI-sjefen vil selskapet fortsatt gå i underskudd på grunn av de enorme kostnadene ved å bygge og drifte deres modeller, og selskapet vil sannsynligvis trenge å hente inn titalls milliarder mer for å demme opp for disse utgiftene, skriver FT.

Hittil har deres største aksjonær Microsoft forpliktet seg til å støtte OpenAI med opptil 13 milliarder dollar. Verdens mest verdifulle selskap bruker OpenAIs modeller i Microsofts AI Copilot, en AI-assistent for bedriftsbrukere av officepakken Microsoft 365.