Buffett sikter mot billionen

I forrige uke nådde Berkshire Hathaway en ny milepæl, da selskapets A-aksjer fikk en kurs på over 600.000 dollar i løpet av en intradag, skriver CNBC.

Berkshires opprinnelige A-aksjer er blant de dyreste på Wall Street. I dag selges hver aksje for rundt 45 prosent mer enn medianprisen på et hjem i USA. Det er fordi Warren Buffett aldri har splittet aksjen, og i stedet for argumentert for at det tiltrekker flere langsiktige investorer.

Likevel har selskapet også B-aksjer, som ble opprettet som et lavprisalternativ for mindre investorer. Disse aksjene tilsvarer en trettiendedel av en A-aksje.

Opp 10 prosent

Hittil i år er selskapet opp nesten 10 prosent på Nasdaq, og selskapet har kommet litt nærmere å bli det første amerikanske selskapet utenfor teknologisektoren som oppnår en markedsverdi på over 1 billion dollar. Ved børsslutt fredag hadde selskapet en markedsverdi på 864 milliarder dollar, noe som gjør det til det syvende mest verdifulle selskapet i USA – og det åttende i verden.

Verdens mest verdifulle selskaper # Selskap Markedsverdi Land 1. Microsoft 3.124 USA 2. Apple 2.916 USA 3. Saudi Aramco 2.010 Saudi-Arabia 4. Alphabet 1.860 USA 5. Amazon 1.812 USA 6. Nvidia 1.781 USA 7. Meta Platforms 1.193 USA 8. Berkshire Hathaway 864,4 USA 9. Eli Lilly 702,6 USA 10. TSMC 690,4 Taiwan 11. Tesla 606,5 USA 12. Broadcom 600,8 USA Tall i mrd. USD. Kilde: companiesmarketcap.com

Ved utgangen av 2023 var markedsverdien på 777 milliarder dollar, og ved årsslutt i 2022 var den på 682 milliarder dollar omtrent for det Omaha-baserte selskapet.

Konglomeratet eier blant annet BNSF Railway, Geico Insurance og Dairy Queen, og har i tillegg store eierposter i Apple, Coca-Cola og oljeselskapet Occidental Petroleum.

Erstatte Tesla?

Med den sterke oppgangen til Berkshire er det blitt snakk om at selskapet kan erstatte Tesla i gruppen «Magnificent 7».

Syverbanden består i dag av Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Nvidia og Tesla, og de steg til sammen 75 prosent i fjor. Men mens de fleste selskapene har fortsatt fremgangen inn i det nye året, har Tesla falt hele 22 prosent i 2024.

Ifølge CNBC pekte nylig Wall Street-baserte Strategas Securities på Berkshire som et av tre selskaper som kan erstatte Tesla i «Mag 7», i tillegg til Broadcom og Eli Lilly.