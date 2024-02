Nordic Semiconductor skuffet stort da selskapet la frem sin rapport for fjerde kvartal tirsdag i forrige uke. Markedet reagerte med å sende aksjen ned over 22 prosent, men siden har den korrigert markant opp.

– Det var ikke måte på hvor dårlig ting sto til, sa Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen da han gjestet Børsmorgen mandag.

– Det var en fryktelig rapport, og det er tydelig at kundene har fulle mikrochips-lagre. Skal vi tro rapporten har de heller ikke behov for å øke lagrene på sikt. Det er negativt for selskapet, la Johannesen til.

Etter å ha hentet seg inn igjen onsdag, torsdag og fredag, er Nordic Semiconductor omtrent uendret hittil i mandagens handel på Oslo Børs.