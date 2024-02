Elliptic Labs-aksjen nær taket i trenden

Elliptic Labs-aksjen falt 65 prosent fra toppen på 29,50 kroner den 21. desember 2021 og frem til 10,22 kroner den 25. mais 2023. Siden det har aksjen steget 67,5 prosent. Aksjen ligger over 200 dagers glidende gjennomsnitt, har utviklet en stigende sekundærtrend og en stigende-triangel-formasjon, med topp på 18-nivået. Et stigende triangel er ofte en bullish formasjon, og et brudd på 18-nivået vil følgelig utløse kjøpssignal. Det kan i så fall åpne for oppgang mot 22- og kanskje 24-nivået på noen måneders sikt. I en fallende trend kan et stigende triangel imidlertid også bli tolket motsatt. Brudd på en av linjen vil indikerer den videre retningen. Det vil si at et eventuelt fall gjennom 200 dagers snittet og den tekniske støtten på 16-nivået kan åpne for nye nedturer i den fallende hovedtrenden. I første omgang kan det i så fall åpne for testing av den tekniske støtten på 15,50- og 14-nivået. Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.