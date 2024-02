Nordic Semiconductor møter nå sterkere teknisk motstand

Nordic Semiconductor-aksjen stupte 22,3 prosent den 6. februar og ble samtidig kraftig oversolgt. RSI under 30 tilsier at aksjen er oversolgt, noe som kan åpne for korreksjon opp igjen. For NOD falt RSI til 19,26 tirsdag. Aksjen snudde rett opp og steg 20 prosent de tre neste dagene. Den letteste, tekniske motstanden er da brutt. Nå blir den gradvis sterkere. Mandag er aksjen opp en knapp prosent, og kan være i ferd med å etablere seg over den tekniske motstanden på 96-nivået. Neste tekniske motstand kommer på 100-nivået, før aksjen møter gradvis sterkere teknisk motstand fra 104 kroner og opp 107- og 110-nivået, og ved 200 dagers glidende gjennomsnitt. RSI tester nå den fallende trendlinjen, som er blitt etablert siden 24. januar. Brudd opp, etterfulgt av et brudd på 50-nivået, vil i så fall signalisere økende stigningstakt. Det kan i så fall også åpne for videre oppgang i hovedchartet. Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.