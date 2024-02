Tirsdag ble det kjent at Morgan Stanley har tatt opp dekning av Schibsted med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 410 kroner. Dette skjer etter et halvår der man har annonsert storsalg av Adevinta-aksjer, en spin-off av mediedivisjonen og konsernsjefens planlagte oppsigelse.

– Du følger ikke et selskap uten grunn. Å ta opp dekning av et selskap er dyrt, og det er ikke rom for feil. Dette betyr at Morgan Stanley ser på Schibsted som et «target», sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen tirsdag.

– Og da er saken at Adevinta kan kjøpe opp Schibsted på et eller annet tidspunkt. Adevinta har jo fått hjelp av Schibsted, og Norden ligger mye lenger fremme teknologisk, fortsatte han.

Schibsted (B) står tirsdag formiddag i 301,60 kroner, bittelitt ned i dagens handel. Morgan Stanley ser altså en oppside på rundt 35 prosent fra dagens nivåer.