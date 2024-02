SmartCraft fjerde kvartal: – Bra vekst i dette markedet

SmartCraft-aksjonærene har den seneste tiden kunnet smile etter at to PE-giganter i januar startet et raid av nordiske teknologiselskaper i byggebransjen.

Etter at aksjen gjennom 2023 vaket mellom 17 og 22 kroner, har den siden starten av desember steget nær 25 prosent på Oslo Børs.

Onsdag leverte selskapet tall for fjerde kvartal. SmartCraft, som leverer skybasert programvare til håndverkerbransjen, fikk et resultat før skatt på 33,4 millioner kroner, mot 15,1 millioner i samme periode året før. Omsetningen endte på 106,9 millioner kroner, opp fra 90,5 millioner.

14 prosent vekst

– Vi leverer en organisk vekst i årlige repeterende inntekter (ARR) på 14 prosent, som må sies å være bra i dette markedet. I tillegg har vi en justert EBITDA-margin på 39 prosent i kvartalet, opp 1,1 prosentpoeng sammenlignet med i fjor, og kundefrafallet går ned, oppsummerer Line.

Nyheten som satte fyr på aksjen var at EQT i desember kunngjorde det hadde gått sammen med Adelis for å legge inn bud på to av SmartCrafts største konkurrenter i det nordiske markedet – HVD Group og Next.

Line poengterer at det de underliggende faktorene i bransjen nødvendigvis fører til mer bevegelse og oppmerksomhet.

– Det er et marked med stor oppside og masse muligheter for digitalisering. Det betyr mer oppmerksom og mer konkurranse, men også muligheter, sier Line.

Høyere oppkjøpsakt

Tross elendige tider i nyboligmarkedet poengterer han at selskapets kunder, som hovedsakelig driver med reparasjonsarbeid og etterarbeid, fortsatt opplever sterk etterspørsel.

– Det interessante er at kundene våre opplever konstant etterspørsel. Dette segmentet er større enn nybyggsegmentet, og det ser vi ved at kundefrafallet er synkende fra 8 til 7 prosent.

Han hinter også til mer bevegelse på oppkjøpsfronten fra SmartCrafts side, ettersom prisingen av potensielle oppkjøpskandidater er i ferd med å komme ned.

– Forventningene har vært veldig høye, og de begynner nå å komme ned. Vi har en lang liste av potensielle kandidater, og det er lettere å ha en dialog når prisforventningene er mer i tråd med hva vi mener er riktig, sier han.