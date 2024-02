Pexip leverer løsninger for videokonferansesystemer, og selger løsningene gjennom partnere som Atea, Evry og Crayon. I fjor kunne selskapet vise en oppgang i ARR (annual recurring revenue, typisk lisensinntekter) på 3 prosent til 102,8 millioner dollar.

Pexip (Mill. kr) 4.kv./23 4.kv./22 2023 Driftsinntekter 285 260 994 Driftsresultat −45 −52 −97 Resultat før skatt −45 −59 −64

For 2024 guider selskapet med en vekst i ARR på mellom 5 og 10 prosent, mens Ebitda-marginen anslås til mellom 13 og 18 prosent. I fjor lå den på 11 prosent. I første kvartal ser de for seg ARR på mellom 103 og 106 millioner euro.

Aksjen falt kraftig på Oslo Børs, og klokken 16 sto kursen i 24,50 kroner, ned 7,6 prosent.

Deler ut utbytte

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at markedet har en fortsatt positiv vekst i alle segmenter, og at styret foreslår et ordinært utbytte på 60 øre pluss et tilleggsutbytte på 50 øre pr. aksje, 1,10 kroner totalt.

Utbyttet ble kommunisert 2. november etter tredjekvartalsrapporten, og der kom det frem at selskapets ambisjon er å dele ut mellom 50 og 100 prosent av fri kontantstrøm til aksjonærene. Det ekstraordinære utbyttet skyldes at styret vil dele ut noe av milliardbeløpet som ble hentet inn i 2020.

Utbyttepolitikken satte fart i aksjen, som i etterkant har gått fra 19 til 26,50 kroner.

I 2023 hadde Pexip en fri kontantstrøm på 105 millioner kroner.