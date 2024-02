Svenn-Tore Larsen er valgt som ny styreleder i Elliptic Labs, fremgår det av en børsmelding onsdag. Tore Engebretsen har varslet styret i teknologiselskapet at han trekker seg av personlige grunner.

Svenn-Tore Larsen har vært medlem av styret i Elliptic Labs siden 2015, og er mest kjent som tidligere adm. direktør for Nordic Semiconductor, noe han har vært i over 20 år.

Engebretsen har hatt toppvervet siden 2007, og sier han er stolt av hva selskapet har fått til så langt.

– Dette selskapet har en lys fremtid, og jeg går av med full tillit til at vi er i gode hender med Svenn-Tore som tar over som styreleder. Han har dedikasjonen og vedholdenheten som trengs for å drive dette selskapet framover og oppover, sier avtroppende styreleder Tore Engebretsen.

Ifølge selskapets vedtekter skal styre bestå av fire til syv medlemmer, og i tillegg til den nye styrelederen Svenn-Tore Larsen består styret nå av Edvin Austbø, Berit Svendsen og Ingrid Leisner.

– Tores engasjement og dedikasjon har vært avgjørende for å forme retningen til Elliptic Labs, sier adm. direktør Laila Danielsen, og legger til:

– Selv om vi vil savne hans nærvær, ser jeg nå frem til å samarbeide med Svenn-Tore og resten av styret for å fortsette vår fremgang.