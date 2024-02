Crayon-aksjen på kritiske nivåer

Crayon-aksjen 20-doblet seg fra bunnen den 20. februar 2018 til toppen på 202,20 kroner den 8. november 2021 (211,40 intradag 9. november 2021). Etter det har Crayon-aksjen utviklet en fallende hovedtrend. På det meste har aksjen vært ned 74,9 prosent til 53,10 kroner intradag 8. november 2023. Aksjen gikk mer eller mindre sidelengs mellom 75 kroner og 120 kroner fra slutten av august 2022 til midten av september 2023. I løpet av sommeren brøt RSI 50-nivået og satte lavere topper, og med det ble det også signalisert lavere stigningstakt. I tillegg ble den positive undertonen brutt. Aksjen falt da videre til 62 kroner, med et dypdykk ned til 53,10 kroner. Siden bunnen har aksjen utviklet en stigende sekundærtrend og stanget gjennom taket i den lange, fallende hovedtrenden to ganger denne uken. Aksjen har svingt voldsomt onsdag, og samtidig som den har vært omsatt så høyt som 95,75 kroner har den også falt til 82 kroner og dykket gjennom to tekniske støttenivåer, bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden og 200 dagers glidende gjennomsnitt. Det er positive undertoner i RSI-chartet, men samtidig er det også etablert en fallende trendlinjen i toppen. Brudd på en av de to første og bratteste kan indikere den videre retningen både i RSI-chartet og i hovedchartet. Bryter RSI ned, og RSI samtidig bryter 50-nivået, vil det signalisere lavere stigningstakt og åpne for fall i hovedchartet. Brudd opp vil signalisere økende stigningstakt og åpne for kursoppgang. Så lenge den lange, positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner tilbake mot 63,90- og 61,80-nivået bli forbigående. Det vil imidlertid også bety at den fallende hovedtrenden fortsetter en stund til. Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.