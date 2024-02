Crayon la onsdag frem sin fjerdekvartalsrapport som viste et langt svakere driftsresultatet enn ventet, noe ledelsen forklarer med en betydelig svakere utvikling for konsulentvirksomheten.

Samtidig «krangler» analytikerne over en knallsterk kontantstrøm.

– Veldig polarisert

– Det er et veldig polarisert syn rundt selskapet. Utgangspunktet er at aksjen er ekstremt shortet, og det er veldig mange som har er et negativt syn på den, sa analysesjef Johan Ström i Carnegie da han gjestet Børsmorgen onsdag.

– Nå har ikke all fokus vært på drift i Crayon, men heller kanskje arbeidskapitalen og kravet på Filippinene. Nå har Microsoft steppet inn og tatt over, og det tror jeg er veldig positivt, fortsatte han.

– Vi er ganske positive

Analysesjefen spådde en kraftig shortskvis i løpet av dagen hvis aksjen åpnet kraftig ned (noe den gjorde).

– Deretter tror jeg vi vil se en mer positiv retning på kursen. Vi er ganske positive til aksjen, til tross for et krevende sentiment og et lavt forventningsbilde, la Ström til.

Etter fallet helt i starten spratt aksjen raskt opp igjen, før den gradvis har trukket ned utover dagen. Like før klokken 12.00 sto kursen i 86,70 kroner etter et kursfall på over 4 prosent.