Jeff Bezos har nå solgt Amazon-aksjer for 4 milliarder dollar, nesten 43 milliarder kroner, den seneste uken, melder Financial Times.

Nyhet kommer etter at en innlevering til finansmyndighetene fra Amazon tirsdag viste at Bezos solgte 12 millioner aksjer for omtrent 2 milliarder dollar mellom fredag og mandag. Det skjedde bare noen få dager etter at han allerede hadde solgt rundt 12 millioner aksjer for 2 milliarder dollar i Amazon.

Skal selge 50 millioner aksjer

Da Amazon la frem årsrapporten 2. februar fremgikk det at grunnleggeren og mangemilliardæren Jeff Bezos, har store planer om å selge opptil 50 millioner aksjer i selskapet innen 31. januar neste år.

Etter å ha kvittet seg med rundt 24 millioner Amazon-aksjer, har Bezos fått inn nesten 43 milliarder kroner.

Da Bezos gjennomført aksjesalgene i forrige uke var det første gang han solgte Amazon-aksjer siden 2021.

Amazon-aksjen har steget mer enn 50 prosent det seneste året og nærmer seg all-time high, som er 186,12 dollar og ble oppnådd 8. juli 2021. Da børsen stengte tirsdag var Amazon-aksjen på 172,34 dollar pr. aksje, men har falt litt i førhandelen onsdag.



Til tross for de massive nedsalgene er Bezos fortsatt hovedaksjonær i selskapet med en eierandel på litt over 9 prosent.

Flytter til Miami

Bezos, som grunnla Amazon i 1994, trakk seg som konsernsjef for Amazon i 2021 for å forfølge andre prosjekter, blant annet romselskapet hans Blue Origin.

Etter at selskapet hadde et mislykket rakettforsøk i 2022 ble det stille, men etter at den tidligere Amazon-toppen Dave Limp ble ansatt som ny adm. direktør i fjor sommer gjennomførte selskapet en vellykket romferd i desember.

Det ble også laget noen overskrifter tirsdag da det ble kjent at han skal flytte fra Seattle til Miami. Flyttingen vil gjøre at han sparer minst 610 millioner dollar i dollar skatt mens han selger de nevnte 50 millionene Amazon-aksjene, så sant aksjekursen holder seg på dagens nivå.