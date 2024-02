Siden toppen på 47,20 kroner intradag den 23. mai 2023 (høyeste slutt er 46,80 kroner den 26. mai 2023) har Kitron-aksjen utviklet en fallende hovedtrend. Topplinjen i den fallende trenden ble punktert flere ganger i slutten av januar og i begynnelsen var bruddet et faktum.

Aksjen etablerte seg over den tekniske støtten på 32,10-nivået og onsdag spratt aksjen gjennom den tekniske motstanden på 33,50-nivået og brøt i tillegg 200 dagers glidende gjennomsnitt. Den tekniske motstanden på 34,50-nivået ble også punktert.

RSI brøt over 50-nivået i slutten av januar. Det signaliserte økende stignigstakt. Onsdag stanget RSI også gjennom den fallende trendlinjen i RSI-chartet, som har lagt en demper på utviklingen i stigningstakten. Dette bekreftet også den positive undertonen.

Denne utviklingen kan også åpne for videre oppgang i hovedchartet. For å utløse nye kjøpssignal må aksjen bryte gjennom og etablere seg på oversiden av 34,70-nivået. Neste tekniske motstand kommer på 36,60-nivået. Over 36,60 kommer aksjen i så fall inn i et belte med mindre teknisk motstand, og da kommer 39,50 og kanskje 40,90-nivået innen rekkevidde.

Gitt at den positive undertonen i RSI-chartet fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned bli forbigående.

Se hele den tekniske analyse i videoruten over. Grafen er utbyttejustert.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.