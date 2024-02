Utbyttefest i Norbit

Norbit satte seg i 2021 et mål om at inntektene i 2024 skulle være på 1,5 milliarder kroner. Nå viser det seg at dette målet ble nådd allerede i fjor. Etter en inntektsvekst på 14 prosent til 396 millioner kroner i fjerde kvartal, endte hele fjoråret på 1.519 millioner kroner.

– 2023 ble nok et rekordår for Norbit. Vi nådde 2024-målsetningene våre ett år før tiden. Samtidig som vi fortsetter å vokse, akkumulerer vi referanser og bygger ferdigheter som kvalifiserer for å ta ansvar for stadig større oppgaver, sier adm. direktør Per Jørgen Weisethaunet.

82 prosent av bunnlinjen

«Målsetningen for 2024 er å levere inntekter på 1,7–1,8 milliarder kroner, understøttet av vekst i alle tre forretningssegmentene, og en EBIT-margin på linje med 2023», opplyser selskapet.

Norbit hadde i fjor en driftsmargin på 18,7 prosent, mens målet er å komme opp i rundt 20 prosent i 2027.

«Gitt den sterke utviklingen, og Norbits robuste finansielle posisjon, foreslår styret et ordinært utbytte på 1,55 kroner pr. aksje. I tillegg foreslår styret et ekstraordinært utbytte på 1,00 kroner, for et samlet utbytte på 2,55 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2023», skriver selskapet.

Selskapets resultat pr. aksje (EPS) var på 3,11 i 2023. Det betyr at 82 prosent av bunnlinjen skal betales ut til eierne. I fjor betalte selskapet et utbytte på 0,70 kroner pr. aksje, av en EPS på 1,82 kroner.