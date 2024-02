Styring av konsulentselskaper ble et tema på Børsmorgen, med utgangspunkt i amerikanske Cisco som har nedbemannet med 5 prosent av arbeidsstokken.

– Selskapet guider 5 prosent lavere inntekter, kutter bemanningen med 5 prosent og aksjen faller 5 prosent. Dette er oppskriften på hvordan det skal gjøres, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes.

– Helt katastrofe

Han trakk frem Crayon som et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres, og sammenlignet selskapet med en Donald Duck-historie med store planer og penger som blir borte i «Langtvekkistan.»

– Selskapet har mange analytikere i Oslo, og likevel leverer det et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 27 prosent under konsensus. Det er helt katastrofe for et konsulentselskap, fortsatte Molnes og forklarte at konsulentselskaper bruker bemanningen til å styre butikken.

– Crayon er en av de mest shortede aksjene på Oslo Børs, og det er bare utlendinger som shorter. Ingen kan svare oss på hvorfor dette er god aksje med annet enn at «det ser bra ut», men man må gå nærmere inn. Når investorer i Hongkong bruker 100 millioner på å shorte aksjen, er det fordi de har gjort leksa si, la han til.