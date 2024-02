Spetalen hever kursmålet i Crayon

Han gjentar kjøpsanbefalingen med et kursmål på 120 kroner.

SEB

I en analyse fra SEB skriver Markus Heiberg at fjerde kvartal 2023 støtter Crayons lengre perspektiv for aksjeutviklingen, idet han observerer flere indikatorer på normalisering av arbeidskapital og kontantstrøm, samt et solid vekstutsyn fra 2024. På grunn av svake marginer i tjenestesegmentene ut 2023, nedjusteres estimatet for justert driftsresultat før ned- og avskrivninger for 2024 med 6 prosent.

Han gjentar en kjøpsanbefaling med et kursmål på 145 kroner.

Analysefakta Aksje: Crayon Meglerhus: SEB Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 145 (145)

Videre ser Heiberg fortsatt et solid vekstutsikt som gir komfort rundt konsulentbruk i 2024.

Han justerer opp forventet vekst i bruttofortjeneste til 18 prosent for 2024, opp fra 14 prosent, drevet av økende etterspørsel etter tjenester relatert til CoPilot og forventet forbedret konsulentutnyttelse.

Arctic Securities

I en analyse fra Arctic Securities skriver Kristian Spetalen at Crayon leverte på det viktigste for fjerde kvartal, nemlig kontantstrøm fra drift. Dette skulle ha gitt betydelig lettelse for aksjen og overskygget en ellers blandet rapport med et optimistisk vekstutsikt (18-20 prosent mot konsensus på 15 prosent), betydelig EBITDA bom i Q4 på grunn av Consulting og en avsetning på 80 millioner kroner relatert til en franchise i Qatar og Oman.

Likevel har Spetalen økt sine bruttofortjenesteestimater med 2-3 prosent basert på Q4-resultatet og en sterkere vekstutsikt enn forventet. Hans justerte EBITDA-estimat for 2024 er opp 7 prosent, og han har dermed økt sitt kursmål til 160 kroner pr. aksje og gjentar sin kjøpsanbefaling.

Analysefakta Aksje: Crayon Meglerhus: Arctic Securities Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 160 (150)

Spetalen påpeker videre at selskapet handles med 50-60 prosent rabatt sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Spetalen mener også at guidingen for 2024 på 18-20 prosent vekst er konservativ og at det er rom for oppside. Han har økt sine estimater for bruttofortjeneste og justert EBITDA for 2024-2026, men forventer en vekst på 17 prosent, noe under guidingen, på grunn av utfordrende sammenligningsgrunnlag i Norden og lav synlighet for innhenting i USA og APAC.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.