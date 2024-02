Bouvet økte inntektene fra 851,7 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, til 969,7 millioner kroner samme kvartal i 2023.

For hele 2023 vokste IT-selskapets inntekter med 14,3 prosent til like over 3,5 milliarder kroner. I fjerde kvartal viser bunnlinjen et overskudd på 88,3 millioner kroner, mens for hele fjoråret ble overskuddet totalt 325,3 millioner.

– Kvartalet markerer slutten på et meget godt år for Bouvet. Aldri tidligere har vi levert vekst og utvikling i et slikt omfang og aldri før har vi hatt så mange Bouvetere med på laget. Når vi samtidig skaper lønnsom vekst i det omfanget vi har gjort, da sier vi oss svært godt fornøyd med kvartalet vi legger bak oss, sier adm. direktør Gunnar Tronsli.

Hever utbyttet

Styret foreslår et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for 2023, opp 10 øre fra 2022-utbyttet.

Bouvet Skandinavisk konsulentvirksomhet som leverer tjenester innen informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og rådgivning.

Bouvet hadde ved utgangen av 2023 2.311 ansatte spredt på 17 kontorer i Norge og Sverige.

Har hovedkontor på Majorstuen i Oslo, adm. direktør er Per Gunnar Tronsli.

Største aksjonærer er Folketrygdfondet og Varner-familiens Varner Kapital.

Olje, gass og fornybart var Bouvets viktigste sektor i fjerde kvartal med 40,7 prosent av totalomsetningen – opp 21,4 prosent fra samme kvartal året før. Deretter står kraftsektoren for 18,7 prosent av totalomsetningen, mens offentlig administrasjon og forsvar står for 17,6 prosent.

– Preges av utfordringer

Blant høydepunktene i året som gikk nevnes blant annet en ny rammeavtale med Innovasjon Norge, forlenget avtale med Statnett, oppkjøpet av Headit og ny rammeavtale med Den norske kirke.

– Tidene fremover vil preges av både utfordringer og muligheter. Vi står godt rustet til å møte og gripe disse. Vi har solide kunder, som står i viktige samfunnsoppdrag og har betydelige ambisjoner for digitalisering og endring. Vi har vunnet tillit hos nye kunder og fått fornyet tillit i stort omfang hos eksisterende kunder, sier Tronsli.

Aksjonærene på Oslo Børs ser ut til å like tallene, og sender aksjen opp rundt 5 prosent i tidlig handel. Det siste året har utviklingen gått nokså sidelengs, med et fall på 4 prosent.