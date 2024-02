Storeier selger for 3,2 milliarder i AutoStore

Det går det frem av en børsmelding fredag morgen.

Posten tilsvarer 5,2 prosent av aksjene i selskapet, og gikk for kurs 17,848 kroner. Salgssummen ble dermed på rundt 300 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner. Aksjekursen i salget tilsvarer en rabatt på 8 prosent sammenlignet med sluttkurs torsdag.

Det amerikanske fondet varslet sent torsdag kveld at det hadde engasjert tilretteleggere for å se på mulighetene for å gjøre et salg rettet mot institusjonelle investorer. I forbindelse med børsmeldingen ble det opplyst at en norsk aksjonær, som allerede var blant de ti største eierne, ville kjøpe aksjer for 60 millioner kroner. En titt i aksjonærlistene viser at Folketrygdfondet og AutoStore selv er de eneste norske eierne innenfor topp ti.

Som et resultat av nedsalget øker fri flyt i AutoStore-aksjen fra 26 til 31 prosent. THL har sagt seg villig til å inngå en såkalt lock-up for sin resterende aksjebeholdning i 90 kalenderdager.

THL eier nå 956 millioner aksjer i AutoStore til en verdi av 18,5 milliarder kroner.