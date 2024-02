Autostore-aksjen bryter ned

Fra 30. november 2021 til 26. september 2022 falt aksjen 77 prosent, fra 46,24 kroner til 10,54 kroner. Etter en oppgang på nesten 160 prosent høsten 2022 gikk Autostore-aksjen stort sett sidelengs frem til midten av august 2023. Topper opp mot 26 kroner og bunner ned mot 20 kroner.

AUTOSTORE: Chart: Tradingview / Finansavisen

Bruddet på 20-nivået den 18. august 2023 kom i kjølvannet av bruddet på 200 dagers glidende gjennomsnitt og åpnet for at aksjen kunne falle til 14 kroner. Aksjen fortsatte ned til 11,29 kroner intradag 31. oktober, før den sluttet på 11,65 kroner. Så steg den over 93 prosent frem til 15. januar.

Autostore-aksjen satte stigende bunner og stigende topper, men så begynte det å snu ned i RSI-chartet. Det ble også satt en topp under den foregående i hovedchartet.

AUTOSTORE: Chart: Tradingview / Finansavisen

Fredag formiddag stupte aksjen på det meste 14,6 prosent til 16,55 kroner. Aksjen brøt 200 dagers glidende gjennomsnitt, punkterte den tekniske støtten på 17,50-nivået og bunnlinjen i en mulig stignende sekundærtrend. Det ble også etablert et så kalt runaway gap (ingen omsetning mellom torsdagens laveste og fredagens høyest), som også var et klart svakhetstegn.

Det er litt teknisk støtte i området ned mot 16,75-nivået og 15,90 kroner. Neste tekniske støtte kommer på 14-nivået.

Det er fremdeles en positiv undertone i RSI-chartet. Gitt at den fortsetter kan eventuelle korreksjoner ned mot 15,90-nivået - og kanskje 14-nivået - bli forbigående. Brytes også den positive undertonen blir det hele langt mer usikert.

Denne kommentaren skal ikke anses som investeringsrådgivning og Finansavisen er ikke ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av investeringer foretatt på basis av denne kommentaren.