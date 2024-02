Apple – fra motkultur til «big tech»: Er eplet råttent?

Apple Vision Pro, lansert 40 år etter Macintosh-en, markerer derfor Apples første forsøk på å tre inn i en ny produktkategori med et nytt produkt, og det helt uten hverken Jobs eller designguruen Ive. Det skjer ikke uten utfordringer. At Vision Pro ble lansert med kun 600 tilgjengelige native-apper, sammenlignet med de nesten 2 millioner iOS-appene tilgjengelig via App Store, vitner om økende misnøye blant utviklere. Ikke hjelper det at nye EU-reguleringer vil bryte opp Apples monopol på app-butikker i egne iOS-produkter, hvilket skjer samtidig som amerikanske myndigheter beskylder Tim Cook og Apple for monopollignende oppførsel.

Apple er på mange måter blitt det selskapet de advarte mot 40 år tidligere. Vision Pro, med sin isolerende og kontrollerende natur, bringer oss nærmere den dystopiske fremtiden som 1984-reklamen advarte mot; teknologi som vil kontrollere oss mennesker mer enn å tjene oss. Derfor er det, 40 år etter introduksjonen av Macintosh, på tide at vi virkelig begynner å reflektere over både Apples og andre big tech-selskapers rolle i våre liv.

Bør vi være så komfortable som vi åpenbart er med å overlate stadig mer kontroll til et selskap som har vokst fra å være en rebell og en motkultur, til å bli verdens største, rikeste og mektigste selskap? Apple har åpenbart vist oss at innovasjon ikke bare handler om å introdusere oss til nye produkter, men om hvordan disse produktene kan manipulere og påvirke vår oppfattelse av frihet og autonomi.

Spørsmålet vi bør stille oss er om vi kan stole på at et big tech-selskap, uansett dets opprinnelige intensjoner, kan unngå å bli det det en gang sto imot, og hva vi bør gjøre for å hindre at det skjer. Og det bør vi gjøre før «Big Brother» nekter oss å stille det spørsmålet.

Hans-Petter Nygård-Hansen

Kommunikasjonsrådgiver i KommFrem