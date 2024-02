OpenAI, som satte fyr på debatten om kunstig intelligens (AI) med lanseringen av ChatGPT, har nylig inngått en avtale som gjør det mulig for ansatte å selge aksjer i selskapet.

Avtalen verdsetter AI-selskapet til 86 milliarder dollar, ifølge Bloomberg, som tilsvarer omtrent 898 milliarder norske kroner gitt dagens kurs. Ifølge mediet gjør dette OpenAI til et av de mest verdifulle oppstartsselskapene i verden.

New York Times skriver at denne avtalen egentlig var ment til å bli gjennomført i fjor, men ble satt på vent etter at Sam Altman fikk sparken i november ettersom styret mente det ikke hadde tillit til hans evne til å lede selskapet.

I tillegg til den nye avtalen skriver Bloomberg at AI-selskapet har diskutert å skaffe ny finansiering som kan dytte verdsettelsen opp til over 100 milliarder dollar.

Rekordvekst

Forrige uke skrev Financial Times at inntektene til OpenAI hadde passert 2 milliarder dollar i året, på grunn av suksessen med ChatGPT, noe som gjør selskapet til et av historiens raskest voksende teknologiselskaper.

Det San Francisco-baserte selskapet oppnådde i desember en årlig løpende rate – som er basert på forrige måneds inntekt multiplisert med 12 — på over 2 milliarder dollar, og det er ventet at dette tallet bare vil stige i tiden som kommer på grunn av stor interesse fra bedriftskunder.

Den ekstraordinære veksten er ventet å plassere OpenAI, som ble etablert som et non-profit-selskap i 2015, blant en håndfull Silicon Valley-selskaper — inkludert Google og Meta — som har registrert inntekter på over 1 milliard dollar innen ti år etter at selskapene ble grunnlagt.