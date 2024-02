Vil drysse milliarder over halvledergigant

Amerikanske myndigheter vurderer å tildele den amerikanske halvledergiganten Intel subsidier for å støtte utbyggingen av fabrikker og øke produksjonen.

Ifølge Reuters er det snakk om mer enn 10 milliarder dollar, tilsvarende omtrent 104 milliarder norske kroner gitt dagens kurs.

USAs handelsminister Gina Raimondo har tidligere denne måneden sagt at departementet hennes har planlagt å tildele flere subsidier innen to måneder som en del av regjeringens «Chips Act».

Intel har planer om å bruke milliarder på å finansiere halvlederfabrikker i Arizona, New Mexico og Ohio, der det tidligere har sagt at fabrikken i Ohio kan bli verdens største halvlederfabrikk.

Wall Street Journal har derimot rapportert at ferdigstillelsen av fabrikken i Ohio kan bli utsatt til 2026 på grunn av trøbbel i halvledermarkedet, samt en treg utrulling av føderale dollar.

39 milliarder dollar

Chips Act har som mål å bringe brikkeproduksjonen tilbake til USA og motvirke Kinas voksende grep om den viktige produksjonen.

Lovforslaget inkluderer 39 milliarder dollar i subsidier for brikkeproduksjon på amerikansk jord sammen med 25 prosent investeringsskatterabatter for kostnader knyttet til produksjonsutstyr, og 13 milliarder dollar for forskning på halvledere og opplæring av arbeidsstyrken.

Verdens største halvlederprodusent, Taiwan Semiconductor, er blant selskapene som har søkt om støtte, i tillegg til Micron og Samsung Electronics.