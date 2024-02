Planlegger kjempebot til Apple

Apple skal snart få en bot fra EU på 500 millioner euro, skriver Financial Times søndag. Avisen viser til fem ikke-navngitte personer som skal ha direkte kjennskap til etterforskningen.

Boten på nær 6 milliarder kroner er ventet å bli kunngjort i begynnelsen av mars, og skal ha bakgrunn i en etterforskning av hvorvidt Apple har brukt sin egen plattform til å favorisere egne musikkstrømmetjenester over konkurrentenes.

En del av det som skal ha blitt undersøkt er om Apple har blokkert apper fra å informere brukere med iPhone om at det finnes billigere alternativer for å få tilgang til musikkabonnement utenfor Apples egen App Store.

Formell klage fra Spotify

Financial Times skriver at etterforskningen ble påbegynt etter at musikkstrømmeselskapet Spotify sendte inn en formell klage til reguleringsmyndighetene i 2019. EU skal ligge an til å slå fast at Apple har brutt loven og hindret konkurranse i det indre markedet, og fjerne Apples blokkering av musikktjenester fra å la brukere utenfor App Store bytte til billigere alternativer.

Det blir i så fall første gang at Apple blir bøtelagt av EU for å ha brutt konkurransereglene, selv om selskapet i 2020 fikk en bot av Frankrike for konkurransehindrende adferd. Boten, som først var på 1,1 milliarder euro, ble etter en anke redusert til 372 millioner euro.

Apple har ifølge avisen unnlatt å kommentere saken, men skal ha vist til en uttalelse fra ett år tidligere, da selskapet uttalte at det var fornøyd med at EU-kommisjonen hadde begrenset anklagene. Apple la imidlertid til at «App Store har hjulpet Spotify med å bli den største musikkstrømmetjenesten i hele Europa, og vi håper at Europakommisjonen vil avslutte sin forfølgelse av en klage som ikke har noen berettigelse».