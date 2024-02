Ultimovacs får tommel opp

Ultimovacs opplyser at Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt en positiv vurdering på selskapets søknad om Orphan Drug Designation (ODD) for sin terapeutiske kreftvaksine UV1 til behandlingen av mesoteliom, fremgår det av en melding mandag.

Vurderingen ble gitt basert på resultater fra fase II kliniske studien NIPU.

– EMAs Orphan Drug Designation for UV1 i mesoteliom er et viktig skritt fremover i utviklingen av vår kreftvaksine for denne indikasjonen, sier konsernsjef Carlos de Sousa.

– Det gir viktige regulatoriske og kommersielle fordeler og gir oss muligheten til raskt å fremme UV1 for en pasientpopulasjon med dårlig prognose og et stort udekket medisinsk behov, legger han til.

(TDN Direkt)