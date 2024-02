Batterirakett opp 100 prosent i år

Ensurge Micropower har fremlagt regnskap for fjerde kvartal 2023, som viser inntekter på 169.000 dollar og et resultat på minus 3,2 millioner dollar. I tilsvarende kvartal året før hadde selskapet null i inntekter og et underskudd på 6,9 millioner dollar.

Selskapet, som tidligere het Thin Film Electronics, satser nå på mikrobatterier som skal ha raskere lading, lengre sykluslevetid og høyere sikkerhet enn andre mikrobatterier.

– VIKTIG MILEPÆL: Adm. direktør Lars Eikeland i Ensurge Micropower. Foto: Ensurge Micropower

Torsdag i forrige uke meldte Ensurge Micropower at selskapet hadde lyktes med å produsere fullt fungerende solid state-mikrobatterier bestående av stablede celler på 10-mikron substrater i rustfritt stål. Adm. direktør Lars Eikeland omtalte dette som en «viktig milepæl, som lar oss starte kommersialiseringsfasen for flerlags mikrobatteriteknologi».

Det teknologiske gjennombruddet ble torsdag belønnet med en kursoppgang på hele 69 prosent på Oslo Børs. Fredag falt aksjen tilbake med 10 prosent, før den mandag bykset opp nye 26 prosent. Og tirsdag fyker aksjen opp mer enn 30 prosent, løftet av kvartalsrapporten.

Med kurshoppene de seneste dagene er Ensurge Micropower opp rundt 100 prosent hittil i 2024.

– Ekstraordinær interesse

Selskapet venter at mikrobatteriet vil endre markedet for hearables, wearables og tilkoblede sensorer, og det opplyser at det nå vil oppskalere produksjonskapasiteten ved produksjonsanlegget i San Jose for å møte etterspørselen fra partnere og kunder. Leveransene ventes å starte nå i første kvartal, og den første kommersielle leveransen av 150.000 enheter ventes å finne sted i andre kvartal.

«Nå som teknologiske utfordringer er løst, vil selskapet rette fokus mot inntektsvekst,» heter det i fjerdekvartalsrapporten.



Selskapet legger til at det har opplevd «et ekstraordinært nivå av interesse og etterspørsel» på tvers av alle målgrupper. Det opplyser at det har inngått flere evalueringsavtaler med ledende kunder innen wearables, hearables og medisinsk utstyr, og at det venter å sluttføre større teknologikontrakter med partnere og kunder de kommende månedene, der kunden betaler et betydelig beløp i forkant.

Ensurge Micropower (Mill. USD) 4. kv./23 4. kv./22 Driftsinntekter 0,2 0,0 Driftsresultat −2,7 −4,1 Resultat før skatt −3,2 −6,9 Resultat etter skatt −3,2 −6,9



Trenger penger

Ved utgangen av fjerde kvartal 2023 hadde selskapet en kontantbeholdning på 3,8 millioner dollar – tilsvarende cirka 40 millioner kroner – mot snaut 5,0 millioner dollar ett år tidligere.

I kvartalsrapporten opplyses det at styret aktivt søker ytterligere finansiering til driften, både i kapitalmarkedet og blant kunder og teknologipartnere.

Skulle selskapet mislykkes med å hente kapital som planlagt, vil det imidlertid bli «betydelig usikkerhet» rundt selskapets videre drift.

Det seneste halvannet året har Ensurge Micropower gjennomført tre rettede emisjoner og tatt opp et konvertibelt lån.