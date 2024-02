SmartCraft vokser videre, og guider 15-20 prosent organisk vekst og økende marginer. Sjefen for selskapet som leverer standardisert programvare til byggebransjen og håndverksbedrifter gjestet Børsmorgen tirsdag.

– Vi leverer solid vekst, gode marginer og har levert hele veien på det vi kommuniserte da vi gikk på børs for tre år siden, innledet Gustav Line på spørsmålet om hvordan selskapet har tiltrukket seg internasjonale investorer som Invesco og Janus Henderson.

– Det de verdsetter, er for det første at vi er i et marked hvor potensialet er kjempestort, med en hel byggebransje som er underdigitalisert. Videre har vi en solid forretningsmodell med både vekst og marginer, noe som dessverre har vært litt manglende for en del programvareselskaper, fortsatte han.

Line trakk også frem et lavt kundefrafall, samt en andel repeterende inntekter på hele 97 prosent.

– Det er veldig høyt for programvareselskaper, spesielt i B2B-segmentet, understreket Line.