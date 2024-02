Ensurge Micropower, tirsdagens børsvinner med klar margin, har etter børsslutt lansert en rettet emisjon, med SEB som tilrettelegger.

I emisjonen vil selskapet utstede opptil 233.468.885 nye ordinære aksjer. Noen tegningskurs oppgis ikke – denne fastsettes av styret med utgangspunkt i bokbyggingsprosessen.

Basert på sluttkursen tirsdag på cirka 0,36 kroner – etter et kurshopp på hele 77,7 prosent – er selskapet ute etter å hente rundt 80 millioner kroner.



Etter tirsdagens kraftige kursoppgang er Ensurge-aksjen opp nær 240 prosent på én uke – og opp 173 prosent hittil i år.

Mer midler på vei

Provenyet fra emisjonen skal benyttes til å finansiere selskapets videre drift, markedsaktiviteter og produksjonsøkning. Selskapet legger til at det også venter «betydelig finansiering» fra kunder og teknologipartnere de kommende seks til ni månedene.

Batteriselskapets styreleder, Terje Rogne, vil tegne seg for og bli tildelt aksjer for 400.000 kroner, opplyses det.



Rogne var gjest i Økonominyhetene tirsdag:

Etter emisjonen vil Ensurge Micropower også vurdere å gjøre en reparasjonsemisjon til samme tegningskurs.

Teknologigjennombrudd

Tidligere tirsdag la Ensurge Micropower frem sin rapport for fjerde kvartal 2023. Her opplyste selskapet om et underskudd på 3,2 millioner dollar – men også at det nå vil rette fokus mot inntektsvekst, nå som selskapet har løst sine teknologiske utfordringer.

I forrige uke meldte selskapet at det hadde lyktes med å produsere fullt fungerende solid state-mikrobatterier bestående av stablede celler på 10-mikron substrater i rustfritt stål, noe adm. direktør Lars Eikeland omtalte som en «viktig milepæl, som lar oss starte kommersialiseringsfasen for flerlags mikrobatteriteknologi».

Ensurge Micropower venter at deres mikrobatteri vil kunne endre markedet for hearables, wearables og tilkoblede sensorer, og vil nå oppskalere kapasiteten ved produksjonsanlegget i San Jose for å møte etterspørselen fra partnere og kunder.

I kvartalsrapporten opplyste selskapet at det har opplevd «et ekstraordinært nivå av interesse og etterspørsel» på tvers av alle målgrupper, og at det venter å sluttføre større kontrakter med partnere og kunder de kommende månedene, der kunden vil betale et betydelig beløp – i millioner dollar – i forkant.

Pengebehov

Samtidig poengterte selskapet i rapporten at styret aktivt søker etter ytterligere finansiering til driften, og at dersom det skulle mislykkes med å hente kapital som planlagt, så vil det bli «betydelig usikkerhet» rundt selskapets videre drift.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2023 hadde selskapet en kontantbeholdning på 3,8 millioner dollar – tilsvarende cirka 40 millioner kroner – mot snaut 5,0 millioner dollar ett år tidligere.