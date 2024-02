Jeff Bezos, grunnlegger av Amazon.com og nå arbeidende styreleder i netthandelsgiganten, har solgt mer enn 14 millioner aksjer i selskapet for rundt 2,37 milliarder dollar, melder CNBC.

Det tilsvarer rundt 25 milliarder kroner.

Det seneste nedsalget skal ha startet sent i forrige uke og blitt avsluttet tirsdag. Det kommer etter flere runder der Bezos har kvittet seg med store Amazon-poster.

Bezos vurderes nå som verdens tredje rikeste person, med en formue på 191 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardæroversikt . Bare Bernard Arnault i luksusgiganten LVMH og Tesla-gründer Elon Musk har større formuer. Også Forbes rangerer Bezos som tredje rikest – med en formue på 188,4 milliarder dollar.

Første salg på tre år

De seneste ukene har han via tre separate storsalg kvittet seg med tilsammen 36 millioner Amazon-aksjer.

Før dette hadde han ikke solgt aksjer i Amazon siden mai 2021, samme år som han ga seg som konsernsjef.

Han ga imidlertid bort aksjer verdt rundt 240 millioner dollar i fjor, ifølge CNBC.

90 milliarder på få uker

I forrige uke ble det kjent at Bezos hadde solgt rundt 12 millioner Amazon-aksjer for cirka 2,03 milliarder dollar. Bare dager før hadde han solgt like under 12 millioner Amazon-aksjer for 2,08 milliarder dollar. Og i begynnelsen av måneden solgte han rett under 12 millioner aksjer for 2,04 milliarder dollar.

Samlet har salgene i løpet av februar bragt inn rundt 8,5 milliarder dollar for Amazon-gründeren. Det tilsvarer nær 90 milliarder kroner med onsdagens valutakurser.

Totalt har Bezos kvittet seg med 50 millioner aksjer. Salgene er utført i forbindelse med en salgsplan som ble presentert helt i starten av februar, i forbindelse med Amazons fremleggelse av årsrapport, der det fremgikk at Bezos ville selge opptil 50 millioner aksjer i Amazon.com innen 31. januar 2025.

Amazon.com-aksjen er opp drøyt 11 prosent hittil i år og opp 74 prosent det seneste året.