Elbilladerselskapet Zaptec tapte penger på EBITDA-nivå også i fjerde kvartal 2023, selv om inntektene økte fra 239 millioner i samme periode året før til 408 millioner kroner i fjor.

Bruttomarginen falt fra 41 til 37 prosent.

– For meg ser mer dette ut som et meglerforetak med dårlig styring på prop-tradingen (proprietær handel, egenhandel), når de klarer å taper penger til tross for den enorme økningen i inntektene, sa Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes på Børsmorgen onsdag.

– Dette er et selskap som ikke tjener penger, men som alltid skal tjene penger neste år – og vokser stadig mindre, la han til.

Molnes åpner for at en strøm av hybridbiler kan bli redningsplanken for Zaptec, men setter spørsmålstegn ved hvor mye elbiler egentlig kan vokse når de ikke er like populære utenfor Norge som de er her.

– Det er liksom grenser for hvor mye dette kan vokse, og jeg ville ikke ha stolt på estimatene for i år, fortsatte han.