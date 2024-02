Amerikansk teknologiaksje tryner

Finanssektoren har i de seneste par ukene bydd på uvanlig mye spenning, trolig altfor mye spenning for en del konservative investorer. Tirsdag steg Barclays-kursen kraftig, etter at den britiske banken meldte om kostnadskutt og reorganiseringsplaner. Onsdag pekte pilene i stikk motsatt retning for en annen finanskjempe, HSBC. Aksjekursen stupte nesten 9 prosent, etter at selskapet bommet på analytikernes inntjeningsestimat. Hovedårsaken var at HSBCs andel i kinesiske Bank of Communications ble nedskrevet med 3 milliarder dollar. På den positive siden skal konsernet kjøpe tilbake aksjer for 2 milliarder dollar i løpet av de neste tre månedene, og det er dessuten snakk om et ekstraordinært utbytte.

På London-børsen gikk det noe bedre med Glencore, et av verdens største gruveselskaper. Lavere råvarepriser bidro til at fjorårets Ebitda ble halvert fra 2022, og følgelig ble utbyttet redusert. Konsernet skal heller ikke kjøpe tilbake egne aksjer, ettersom det trenger kontanter for å fullføre sitt oppkjøp av det kanadiske gruveselskapet Teck. Kursfallet ble likevel på relativt beskjedne 1 prosent.

I USA var cybersikkerhetselskapet Palo Alto Networks den store taperen. Nedturen på mer enn 26 prosent viser hvor mye juling vekstaksjer kan få, når veksten blir noe lavere enn ventet. I fjorårets siste kvartal overrasket både topp- og bunnlinjen positivt, men den oppdaterte guidingen for både inneværende kvartal og hele regnskapsåret skuffet stort. Ledelsen spår nå inntekter på 7,95-8 milliarder dollar i år, i stedet for 8,15-8,25 milliarder dollar. Problemet er at plattformkonsolidering og bruk av kunstig intelligens på kort sikt ventes å møte motstand fra kundene.

For øvrig høvlet Tysklands myndigheter sin prognose for årets BNP-vekst fra beskjedne 1,3 prosent til bare 0,2 prosent. I 2025 skal nivået angivelig øke til rundt 1 prosent. Inflasjonen ventes på sin side å avta til 2,8 prosent gjennom året, før ESBs mål på 2 prosent nås neste år.