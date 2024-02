Nvidia knuste nok en gang forventningene da de la frem tallene for fjerde kvartal etter børsstenging onsdag.

Selskapets omsetning hoppet fra 6,1 til 22,1 milliarder dollar på ett år, og neste kvartal skal de øke med to til, lover Nvidia-sjef Jensen Huang.

Siden nyttår har Nvidia-aksjen steget 40 prosent, og i USA-førhandelen torsdag stiger den over 13 prosent. De siste fem årene er økningen på enorme 1.600 prosent. Kan denne festen vare?

– Det er jo ikke noe revolusjonerende dette her, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes, som henviser til blant annet chatbotene.

– Man kan veldig fort få et stort tilbakeslag når som helst. Det er store penger som brukes, og når man da ser på verdivurderingen til aksjen, er man i ferd med å en slags Batman-formasjon, at den går opp igjen til all-time high.

En Batman-formasjon vil si en dobbel topp, med påfølgende nedgang. Molnes mener man bare får to sjanser på å selge på topp – sjeldent tre.

– Nå er det to muligheter, enten får man en Batman-formasjon, og det er ikke farlig før man begynner å se hele kroppen til Batman – eller så får man en parabolsk ekspansjon videre herfra, der aksjen dobler seg igjen.

Da må imidlertid det komme noe nytt fra Nvidia, mener Molnes.

– Da må du ha en ny historie og dra inn nye kjøpere. Du må si at man kan finne uante forekomster av hvite trøfler, du må ta dette til et helt nytt nivå og si til kjøperne at «dette må du bare ha». For er grenser for hvor mye man kan skvise sitronen her.