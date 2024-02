Zaptec-sjefen skal rulle ut nye produkter: – 2024 blir et slags mellomår for oss

22.02.2024 Selv om omsetningen doblet seg i fjor lot ikke markedet seg imponere over tallene fra ladeselskapet Zaptec. Vi får med toppsjef Kurt Østrem i Zaptec, som nå er utnevnt til permanent konsernsjef. Han forteller hvorfor selskapet velger å vokse så aggressivt på bekostning av inntjeningen, om planene for 2024, hvordan problemene til konkurrenten Easee påvirker dem og hvordan utrullingen av elbiler egentlig går i de store markedene i Europa når så mange produsenter merker at det butter i salget.