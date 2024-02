Nvidia-euforien som løftet Wall Street til nye høyder torsdag ble et naturlig tema i Børsmorgen fredag.

– Nvidia har nå blitt det nye Tesla. Aksjen er drevet av en enorm opsjonsaktivitet, og tekniske analytikere vil ikke ha noe kursmål på dette, sa Finansavisens aksjekommentar Karl Johan Molnes.

– Leveringstiden har falt fra ett år til tre måneder. Det betyr at de store amerikanske selskapene som har doblet og tredoblet ordrene plutselig sier at de at har nok. Og vi har sett i Nordic Semiconductor at kursen kan gå fra 300 til 100 kroner bare fordi kundene endrer i lagerbeholdningen, fortsatte han.

Gammaskvis

Molnes tror veksthistorien kan støte på en «veldig brå fartsdump» om salget skulle falle i et av kvartalene dette året, og viser til at den amerikanske tech-indeksen ikke gikk til all-time high torsdag.

– Dette handler om én aksje. Du må tenke at dette er som Tesla, og de kommer til å gammaskvise aksjen så høyt opp som de kan. Dette er som på en fest når den er på sitt mest intense, og du har det så gøy at du har glemt hva klokken er. Men du må vite hvor exiten er, den kan komme når som helst, fortsatte han.

En gammaskvis oppstår når investorer bruker kortsiktige opsjoner som rambukk for å løfte aksjekursen, og kjøper så mange at marketmakere kjøper aksjen med én gang istedenfor å ta opsjonen på boken (som de ville ha gjort om beløpet var lite). Aksjene må de ha for å kunne levere om kursen stiger.