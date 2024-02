Bygget milliardselskap på 10 måneder

Inntil for ett år siden var Arthur Mensch fast ansatt i Google. I dag er han på vei til å bli verdenskjent for å stå bak et oppstartsselskap som vil hamle opp med de store. Det handler selvsagt om generativ AI.

Det var i april i fjor at Mensch gikk sammen med medgründerne Guillaume Lample og Timothée Lacroix.

Selskapet Mistral AI, kanskje verdens heteste startup akkurat nå, har hentet 500 dollar fra investorer. Oppstartsselskapet er verdsatt til over 2 milliarder dollar, bare ti måneder etter at det ble etablert.

Det er fortsatt småpenger sammenlignet med hva Microsoft, Open AI og Alphabet har pøst inn i opplæring av kunstig intelligens.

Menschs utfordrer nå oppfatningen om at vinnerne av AI-løpet vil bli de amerikanske gigantene i teknologibransjen. Han mener tvert i mot at skala ikke er avgjørende.

FRANSK FORFØRING: Mistral AI prises til 2 milliarder dollar. Foto: Bloomberg

Løpe raskere

Mensch skal nå finne en mer effektiv måte å bygge og implementere AI-systemer på. Og han skal gjøre det delvis ved å gi bort mange av AI-systemene sine som åpen kildekode.

I et intervju med The Wall Street Journal sier Mensch at han alltid har irritert seg over at det ikke ble noen «Big Tech» i Europa. Nå vil han endre dette.

«Vi vil være det mest kapitaleffektive selskapet i AI-verdenen», sier Mensch til The Wall Street Journal.

Mistral lanserer nå en AI-modell ved navn Mistral Large, som ifølge selskapet skal kunne utføre resonneringsoppgaver sammenlignbart med Chat GPT-4 fra OpenAI og Googles Gemini Ultra.

Mensch har uttalt at hans nye modell har kostet mindre enn 20 millioner dollar å trene opp. OpenAI-sjefen Sam Altman sa i fjor at det var brukt mer enn 100 millioner dollar på å trene opp GPT-4.

Helt uavhengig er ikke franskmannen, som løper maraton på under tre og en halv time. Microsoft, Salesforce og Nvidia har tatt små eierandeler i Mistral.