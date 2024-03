Apple flytter fokuset fra elbiler til AI

Apple elbil-satsingen ifølge personer med kjennskap til saken, og forlater dermed et av de mest ambisiøse prosjektene i selskapets historie. Årsaken til dette er et at selskapet ønsker å flytte fokuset til AI-satsning, skriver Bloomberg.

Apple offentliggjorde dette internt tirsdag, noe som vil ramme de nesten 2000 ansatte som jobber med prosjektet. Beslutningen ble tatt av COO Jeff Williams og Kevin Lynch - visepresident i Apple med ansvar for innsatsen.

De to lederne fortalte de ansatte at prosjektet vil begynne å avvikles, og at mange ansatte i teamet som jobber med bilen - kjent som Special Projects Group, eller SPG - vil bli flyttet til avdelingen for kunstig intelligens under ledelse av John Giannandrea. Disse medarbeiderne skal fokusere på generative AI-prosjekter, som blir en stadig viktigere prioritet for selskapet.

Apples bilteam har også flere hundre maskinvareingeniører og bildesignere. Det er mulig at disse vil kunne søke jobb i andre Apple-team. Det vil bli oppsigelser, men det er uklart hvor mange, opplyser kilder til Bloomberg.