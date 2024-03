Kraftig rekyl for eBay

De fleste internasjonale børsindeksene var ned onsdag ettermiddag, i kjølvannet av forrige ukes toppnoteringer. Ved firetiden var eBay-kursen imidlertid rundt 7 prosent høyere, etter at den amerikanske handelsplattformen jekket opp utbyttet og meldte at egne aksjer for 2 milliarder dollar skal kjøpes tilbake.

Inntektene i fjerde kvartal var blodfattige 2 prosent mer enn i samme periode året før, men oversteg likevel analytikernes snittestimat. Også inntjeningen pr. aksje overrasket positivt, selv om den ikke har endret seg på ett år. Guidingen for første kvartal skuffet derimot noe. På forhånd var det knyttet mye pessimisme til eBays finansielle resultater, som følge av frykt rundt husholdningenes kjøpekraft og konkurranse fra lignende kinesiske selskaper. Selv etter onsdagens opptur er aksjen opp med mindre enn 4 prosent på ett år.

Et annet selskap i handelssektoren, kleskjeden Urban Outfitters, fikk et kursfall på mer enn 10 prosent. Paradoksalt bykset omsetningen med imponerende 8 prosent, til en ny rekord. Lønnsomheten overrasket imidlertid negativt.

I Belgia bekreftet forsikringsgiganten Ageas at den vurderer å by på den britiske lavprisaktøren DirectLine. Budet blir på nesten 3,1 milliarder pund, tilsvarende nær 43 prosent mer enn tirsdagens sluttkurs. DirectLine-kursen steg med 25 prosent, mens Ageas ble 3 prosent mindre verdt.

Også Vodafone er i forhandlinger. Planen er å selge den italienske virksomheten til Swisscom for 8 milliarder euro, ekskludert gjeld og kontanter. Vodafone avslo i januar et bud på 6,6 milliarder euro fra franske Iliad. Onsdag var førstnevntes aksjekurs ned med 1 prosent, mens Swisscom-kursen sank med rundt 2 prosent.

For øvrig gjør bitcoin det bra for tiden. Kryptovalutaens verdi steg onsdag til over 60.000 dollar, for første gang på mer enn to år. I de tre seneste dagene alene utgjør oppturen over 20 prosent. Målt i en rekke utenlandske valutaer, inkludert norske kroner, har verdens mest populære kryptovaluta aldri vært dyrere.