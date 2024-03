Saksøkes av en gruppe mediekonsern

Google ble onsdag saksøkt for 2,1 milliarder euro av 32 mediekonsern, deriblant Axel Springer og Schibsted. Saken baserer seg på en påstand om at mediekonsernene har lidd tap på grunn av Google praksis innen digital annonsering, skriver Reuters.

Søksmålet fra mediekonsernene - som omfatter selskap i Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland, Ungarn, Luxembourg, Nederland, Norge, Polen, Spania og Sverige - kommer samtidig som konkurransemyndighetene slår ned på Googles annonsevirksomhet.

De involverte medieselskapene har pådratt seg tap på grunn av et mindre konkurransedyktig marked, noe som er et direkte resultat av Googles brudd på regelverket, hevdes det i en uttalelse.

– Uten Googles misbruk av sin dominerende stilling ville medieselskapene ha mottatt betydelig høyere annonseinntekter og betalt lavere avgifter for diverse tjenester. Disse midlene kunne ha blitt reinvestert i å styrke det europeiske medielandskapet, sier advokatene til mediekonsernene.

Google faller rundt 2,5 prosent på Wall Street et par timer før handelsslutt i USA.

I en uttalelse sier en talsperson for Google at selskapet motsetter seg søksmålet, og legger til at søksmålet er «spekulativt og opportunistisk».

– Google samarbeider konstruktivt med utgivere over hele Europa, og våre annonseringsverktøy tilpasses og utvikles i samarbeid med de samme utgiverne.